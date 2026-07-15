BHU में पर्यटन-आतिथ्य केंद्र को मिली मंजूरी, मंदिर अर्थव्यवस्था और तीर्थयात्रा पर होगा रिसर्च, काशी बनेगी ‘लिविंग लैब’

बीएचयू का यह केंद्र यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित प्रतिष्ठित इरास्मस प्लस परियोजना के तहत भी कार्य करेगा। इस परियोजना के माध्यम से यूरोप और एशिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त शोध, छात्र-शिक्षक आदान-प्रदान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र के समन्वयक डॉ. राणा प्रवीण को बनाया गया है। फिलहाल यहां पांच स्थायी प्रोफेसर कार्यरत हैं, जबकि दो अन्य पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। पर्यटन प्रबंधन और कार्यालय प्रबंधन से जुड़े सभी शैक्षणिक कार्यक्रम इसी केंद्र के माध्यम से संचालित होंगे।