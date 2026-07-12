Varanasi Police Action: गेस्ट हाउस में चल रहा था गंदा काम, ऑनलाइन तय होती थी कीमत; वाराणसी में 5 महिलाएं समेत 9 गिरफ्तार

पुलिस ने बताया है कि इस दौरान गेस्ट हाउस से 5 महिलाओं को पकड़ा गया, जिनमें से 4 महिलाएं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। वहीं, एक अन्य महिला किसी अन्य राज्य की बताई जा रही है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस दौरान गेस्ट हाउस के संचालक और एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दो कस्टमर भी पकड़े गए हैं, जिन्हें लेकर पुलिस सिगरा थाने पहुंची है। बताया जा रहा है कि कस्टमर के हिसाब से 2500 से 5000 रुपए तक रकम वसूली जा रही थी।