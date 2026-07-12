दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए शूटरों का आजमगढ़ कनेक्शन, वाराणसी में हाई प्रोफाइल मर्डर का था प्लान

पुलिस ने बताया है कि एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से रंगदारी मांगने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की गई और इस दौरान आजमगढ़ के रहने वाले अभिनव सिंह उर्फ मोटा उर्फ आकाश और उसके साथ ही विवेक यादव को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के भी एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पुलिस को जानकारी हुई है कि अभिनव सिंह ने पैसों का लालच देकर दो लोगों से सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर की रेकी करवाई थी। वहीं, अभिनव सिंह एक मामले में जेल जा चुका है, जिसके बाद वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो गया और काम करना शुरू किया।