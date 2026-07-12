दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए शूटरों का आजमगढ़ कनेक्शन, वाराणसी में हाई प्रोफाइल मर्डर का था प्लान

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Lawrence Bishnoi Gang: दिल्ली के रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शूटर विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे और कथित तौर पर कांट्रेक्ट किलिंग किया करते थे और हाल ही में हत्या की साजिश रच रहे थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो आरोपी आजमगढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने वाराणसी में भी एक हत्या की साजिश रची थी, जिसमें वह नाकामयाब रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है? आरोपियों के पास से तीन अत्याधुनिक पिस्टल, 6 कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि तीनों एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, इसी दौरान इन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और विदेश में रह रहे अशोक पंडित और हैरी बॉक्सर के इशारे पर काम को अंजाम देते थे।
पुलिस ने बताया है कि एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से रंगदारी मांगने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की गई और इस दौरान आजमगढ़ के रहने वाले अभिनव सिंह उर्फ मोटा उर्फ आकाश और उसके साथ ही विवेक यादव को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के भी एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पुलिस को जानकारी हुई है कि अभिनव सिंह ने पैसों का लालच देकर दो लोगों से सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर की रेकी करवाई थी। वहीं, अभिनव सिंह एक मामले में जेल जा चुका है, जिसके बाद वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो गया और काम करना शुरू किया।
बताया जा रहा है कि बीते सप्ताह पकड़े गए आरोपी वाराणसी की कचहरी में गाजीपुर के एक पूर्व ब्लाक प्रमुख की हत्या की साजिश रच रहे थे। वहीं गाजीपुर पुलिस को इसकी भनक लग गई और सर्विलांस के जरिए उन्होंने दोनों आरोपियों का पता लगा लिया। दोनों आरोपी लखनऊ में छिपे हुए थे और पुलिस की भनक लगते ही वे दिल्ली फरार हो गए थे, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों ही आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल थे और इससे पहले भी दिल्ली में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़े गए आरोपियों ने हत्या जैसे वारदात को भी अंजाम दिया है। वहीं, दिल्ली पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों से विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है।
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