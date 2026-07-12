12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए शूटरों का आजमगढ़ कनेक्शन, वाराणसी में हाई प्रोफाइल मर्डर का था प्लान

Delhi Special cell arrested Lawrence gang shooters। varanasi news: दिल्ली के रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों ने वाराणसी में गाजीपुर के एक पूर्व ब्लाक प्रमुख की हत्या की साजिश रची थी...
2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Vijendra Mishra

Jul 12, 2026

Lawrence bishnoi gang

Pc-AtulKrishnan X Post

Lawrence Bishnoi Gang: दिल्ली के रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए शूटर विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे और कथित तौर पर कांट्रेक्ट किलिंग किया करते थे और हाल ही में हत्या की साजिश रच रहे थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो आरोपी आजमगढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने वाराणसी में भी एक हत्या की साजिश रची थी, जिसमें वह नाकामयाब रहे थे।

पिस्टल और कारतूस बरामद

दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है? आरोपियों के पास से तीन अत्याधुनिक पिस्टल, 6 कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि तीनों एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, इसी दौरान इन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और विदेश में रह रहे अशोक पंडित और हैरी बॉक्सर के इशारे पर काम को अंजाम देते थे।

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर की कराई थी रेकी

पुलिस ने बताया है कि एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से रंगदारी मांगने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की गई और इस दौरान आजमगढ़ के रहने वाले अभिनव सिंह उर्फ मोटा उर्फ आकाश और उसके साथ ही विवेक यादव को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के भी एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पुलिस को जानकारी हुई है कि अभिनव सिंह ने पैसों का लालच देकर दो लोगों से सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर की रेकी करवाई थी। वहीं, अभिनव सिंह एक मामले में जेल जा चुका है, जिसके बाद वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो गया और काम करना शुरू किया।

वाराणसी में करनी थी हत्या

बताया जा रहा है कि बीते सप्ताह पकड़े गए आरोपी वाराणसी की कचहरी में गाजीपुर के एक पूर्व ब्लाक प्रमुख की हत्या की साजिश रच रहे थे। वहीं गाजीपुर पुलिस को इसकी भनक लग गई और सर्विलांस के जरिए उन्होंने दोनों आरोपियों का पता लगा लिया। दोनों आरोपी लखनऊ में छिपे हुए थे और पुलिस की भनक लगते ही वे दिल्ली फरार हो गए थे, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

हत्या जैसी वारदात को दिया अंजाम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों ही आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल थे और इससे पहले भी दिल्ली में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़े गए आरोपियों ने हत्या जैसे वारदात को भी अंजाम दिया है। वहीं, दिल्ली पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों से विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है।

‘पुलिस ASI का बेटा, 2017 में चल गया था कनाड़ा; अब FBI ने घोषित किया लाखों का इनाम,’ जानें कौन है गोल्डी बराड़

ये भी पढ़ें
Goldy Brar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 03:07 pm

Published on:

12 Jul 2026 03:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए शूटरों का आजमगढ़ कनेक्शन, वाराणसी में हाई प्रोफाइल मर्डर का था प्लान

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी के 2 युवकों से लॉरेंस के शूटर बनने तक; केस में पूर्व सांसद की भूमिका ने बढ़ाई चर्चा! क्या है इनसाइड स्टोरी

Lawrence Bishnoi
आजमगढ़

Azamgarh Accident News : आजमगढ़ में पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर, 6 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर

Azamgarh accident
आजमगढ़

‘हर तरफ लूट मची है, बेरोजगारी-भ्रष्टाचार चरम पर है’, आजमगढ़ में अखिलेश बोले- BJP को हिसाब देना होगा

Akhilesh Yadav
आजमगढ़

पहले पी शराब फिर चाकू से गोदकर कर दी पत्नी की हत्या, आजमगढ़ में हाथापाई में पति भी घायल

Azamgarh knife attack on wife
आजमगढ़

आजमगढ़ में मुठभेड़ में हत्यारोपी गिरफ्तार, बुजुर्ग का गला काटकर की थी हत्या, वर्षों से थी रंजिश

Azamgarh news
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.