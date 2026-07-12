लॉरेंस गैंग की टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने 3 शूटरों को दौड़ाकर दबोचा

पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन लोग प्लानिंग करके किसी की हत्या करने वाले हैं। पुलिस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्टिव हुई और टीम ने बिना देरी किए बताए गए ठिकाने पर छापा मार दिया। मौके पर जैसे ही आरोपियों ने पुलिस को देखा, खुद को बचाने के लिए उन्होंने भागने की कोशिश की। लेकिन टीम पहले से पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर तीनों को पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए शूटरों के तार पहले हुई फायरिंग की कई घटनाओं से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है।