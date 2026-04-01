Rajasthan Crime: लॉरेंस गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गिरोह के चार गुर्गे गिरफ्तार, दो विदेशी पिस्टल और 27 कारतूस बरामद

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका साथी गांव रोहिड़ावाली निवासी संजीव बिश्नोई बैकअप देने के लिए रीको एरिया में खड़ा है। इस पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कराई। साथियों के पकड़े जाने से बेखबर संजीव बिश्नोई पिस्टल और कारतूस लेकर आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक पर गांव पठानवाला की ओर से आया तो वहां पहले से सदर सीआई सुभाषचन्द्र की टीम तैयार खड़ी थी। आरोपी को रुकने को कहा तो वह पुलिस दल पर फायर कर भागने लगा। इस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी टांग पर फायर कर उसे दबोच लिया।