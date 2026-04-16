स्वच्छता अब अभियान नहीं, व्यवस्था बने: हर गली-वार्ड तक पहुंचाने पर जोर

श्रीगंगानगर.शहरों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए अब स्वच्छता को व्यापक प्रशासनिक सुधार से जोडकऱ देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला परिषद सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें राजस्थान सरकार के ब्रांड एंबेसडर के.के. गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि सतत व्यवस्था होनी चाहिए,जो हर गली और वार्ड में नजर आए।अतिरिक्त जिला कलक्टर सुभाष कुमार ने नगर परिषद सहित जिले के सभी नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली, वार्डों की स्थिति और चल रहे स्वच्छता कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं को भी रेखांकित किया।