अंधड़ गया, संकट नहीं: 16 से 27 घंटे तक बिजली गुल, शहर से गांव तक बेहाल रहे लोग

श्रीगंगानगर.इलाके में गुरुवार शाम आए तेज अंधड़ और बारिश का असर कुछ घंटों तक नहीं,बल्कि अगले दिन तक दिखाई दिया। शहर से लेकर गांवों तक बिजली व्यवस्था इस कदर चरमराई कि कहीं 16 घंटे तो कहीं 27 घंटे बाद भी आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल बिजली तंत्र की मजबूती, बल्कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के अधिशासी अभियंता निशांत धुन्ना के अनुसार सभी प्रमुख फीडरों पर आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन शुक्रवार शाम तक भी करीब 150 व्यक्तिगत शिकायतें लंबित थीं। जोधपुर डिस्कॉम के अनुसार शहर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड में करीब 40 बिजली पोल और एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 18 स्थानों पर पेड़ गिरने से 11 केवी, 33 केवी और एलटी लाइनें टूट गईं। सबसे गंभीर स्थिति श्रीकरणपुर रोड स्थित 33 केवी सद्भावना नगर लाइन पर रही, जहां सात-आठ बड़े पीपल के पेड़ लाइन पर गिर गए। इसके चलते साईं मंदिर फीडर से जुड़े वास्तु नगर, ब्रह्म कॉलोनी, रमेश कॉलोनी सहित एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों में गुरुवार शाम पांच बजे से शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। उमस भरी रात में बिजली नहीं होने से पंखे, कूलर और पानी की मोटरें बंद पड़ गईं। कई परिवारों ने रात छतों और आंगनों में बिताई। सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को उठानी पड़ी। स्थानीय निवासी जसवीर सिंह मिशन ने बताया, "रात करीब तीन बजे कुछ देर के लिए बिजली आई, लेकिन फिर चली गई। पूरी रात जागकर काटनी पड़ी।"