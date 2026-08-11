Jhalawar News: दो परिवारों के बीच लाठी-भाटा जंग, 7 लोग घायल, एक की हालत नाजुक

झालावाड़। जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के डेकड़ियाखेड़ी गांव में नाले में पत्थर लगाने की मामूली बात को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और लाठी-गंडासी से मारपीट शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में जानलेवा हमले का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।