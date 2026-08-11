राजस्थान में कमर्शियल वाहनों से ऐंठते थे घूस की मोटी रकम, ACB के हत्थे चढ़े ‘वसूली गैंग’ के 2 दलाल

राजस्थान में ब्यावर के तत्कालीन परिवहन निरीक्षक जल सिंह मीणा से जुड़ा भ्रष्टाचार प्रकरण नेशनल हाईवे पर चलने वाले कमर्शियल वाहनों से की जाने वाली करोड़ों रुपये की संगठित मासिक अवैध वसूली का गंभीर मामला है। इस पूरे नेक्सस की पोल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अपनी सर्विलांस और खुफिया विंग के जरिए खोली थी। अब इस केस में ताजा घटनाक्रम के तहत ACB ने इस संगठित वसूली गैंग के दो और मुख्य दलालों- जगजीत सिंह उर्फ जगत बन्ना और ऋषिराज सिंह राठौड़ को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है।