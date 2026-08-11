11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, पति और पत्नी को जोड़ दिया अलग-अलग वार्ड में; रहते हैं एक ही घर में

राजस्थान में निकाय एवं पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच मतदाता सूचियों में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। चौमूं क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक ही मकान में रहने वाले पति-पत्नी को अलग-अलग वार्डों का मतदाता दर्ज कर दिया गया। जानिए पूरा मामला-
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Aug 11, 2026

voter list error chomu

बोहरा वाली ढाणी में परिवार के साथ पीछे बैठे पति कन्हैयालाल व पत्नी संतोष देवी। फोटो: पत्रिका

राजस्थान में निकाय एवं पंचायत चुनावों से पहले नगर परिषद चौमूं के वार्ड 6 की मतदाता सूचियों में चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई है। एक ही मकान में रहने वाले पति‑पत्नी, पिता‑पुत्र, मां‑बेटे और भाई‑भाई तक को अलग-अलग वार्डों का मतदाता बना दिया गया है। बोहरा वाली ढाणी निवासी कन्हैयालाल सैनी ने बताया कि ‘घर एक ही है, चूल्हा भी एक, फिर भी मुझे एक वार्ड में और पत्नी को दूसरे वार्ड में जोड़ दिया गया।’ इस मामले को लेकर वार्ड के निवर्तमान पार्षद आशीष यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की है।

उल्लेखनीय है कि नगर परिषद में वर्तमान में 45 वार्ड हैं। करीब छह माह पहले किए वार्डों के परिसीमन में बोहरा वाली ढाणी को वार्ड 6 में शामिल किया। वर्तमान में निकाय एवं पंचायत चुनाव की सरगर्मी भी तेज चल रही है। इस बीच मतदाता सूचियां देखकर पीड़ित मतदाता हैरान हैं। उन्होंने सरकार से परिवार के सदस्यों को कागजों में न बांटने व एक ही वार्ड में रखने की गुहार लगाई है।

वार्ड संख्या 6 निवासी बोदूराम सैनी ने बताया कि उनके बेटे को वार्ड 6 और उन्हें वार्ड 5 में जोड़ दिया गया है, जबकि दोनों एक ही घर में रहते हैं। उन्होंने मांग की कि बेटे को भी वार्ड 6 में ही जोड़ा जाए। बोहरा वाली ढाणी की छोटी देवी ने बताया कि उनके बेटे-बहू को वार्ड 6 में जोड़ा गया, जबकि उन्हें खुद वार्ड 5 में रखा गया है।

इसी तरह गिरधारी सैनी ने भी बताया कि उनके बेटे और बहू को अलग-अलग वार्डों में जोड़ दिया गया है। रामस्वरूप ने बताया कि उसे और उनकी पत्नी भी अलग-अलग जोड़ दिया गया है। इसी तरह अनेक मतदाता हैं, जिन्हें अलग-अलग वार्डों में मतदाता बना दिया गया है।

चुनाव आयोग व सीएमओ तक पहुंचाई शिकायत

मामला सामने आने पर निवर्तमान पार्षद ने इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य चुनाव आयुक्त से की है। शिकायत में आरोप है कि वार्ड संख्या 6 के कई परिवारों को बूथ लेवल प्रगणक (बीएलओ) ने अलग-अलग वार्डों की सूचियों में बांट दिया है, जबकि ये परिवार एक ही मकान में साथ रहते हैं। शिकायत में बताया गया है कि इनके अलावा दर्जनों अन्य मतदाताओं के साथ भी यही स्थिति है।

राजनीतिक दबाव का लगाया आरोप

यादव ने शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों के प्रभाव में आकर प्रगणक ने परिसीमन के नाम पर सूचियों में फेरबदल किया, ताकि चहेते लोगों को लाभ मिल सके। निवर्तमान पार्षद ने समयबद्ध जांच व सुधार की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य सतर्कता आयोग, एसीबी व उपखंड अधिकारी चौमूं को भी भेजी गई है। आरोप है कि प्रगणक ने मौका स्थिति देखे बिना ही मतदाताओं को अलग-अलग सूचियों में जोड़ दिया। वार्ड 7 के चार लोगों को भी वार्ड 6 में जोड़ दिया गया है।

इनका कहना है

विधानसभा व लोकसभा की वोटर लिस्ट के तहत ही परिसीमन किया गया है। परिसीमन उन्होंने स्वयं नहीं किया है। फिर भी यदि किसी को आपत्ति है तो वे उपखंड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

  • सागरमल शर्मा, प्रगणक, चौमूं

Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में जल्द निकलेगी आरक्षण लॉटरी, 309 निकाय और 10,245 वार्डों का बदलेगा चुनावी समीकरण

ये भी पढ़ें
Rajasthan Nagar Nikay Election

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 05:18 pm

Published on:

11 Aug 2026 05:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, पति और पत्नी को जोड़ दिया अलग-अलग वार्ड में; रहते हैं एक ही घर में

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1158 नशा तस्कर गिरफ्तार, बीकानेर रेंज में सबसे बड़ा एक्शन

Drug Action
जयपुर

MMDR Amendment Bill : ‘राजस्थान की खनिज संपदा पर केंद्र कर लेगा कब्जा…’, अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को किया अलर्ट

MMDR Amendment Bill Ashok Gehlot alerts Bhajanlal government mineral
जयपुर

पीओके में जारी दमन पर ‘चुप्पी’ हैरान करने वाली

pok
ओपिनियन

संपादकीय: पौधे लगाने से ज्यादा जीवित रखने की फिक्र जरूरी

greenry
ओपिनियन

Rajasthan : वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 137 फर्मों की जांच में 106 मिली फर्जी

rajasthan commercial tax department action 137 firm investigation 106 fake
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.