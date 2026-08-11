राजस्थान: वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, पति और पत्नी को जोड़ दिया अलग-अलग वार्ड में; रहते हैं एक ही घर में

राजस्थान में निकाय एवं पंचायत चुनावों से पहले नगर परिषद चौमूं के वार्ड 6 की मतदाता सूचियों में चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई है। एक ही मकान में रहने वाले पति‑पत्नी, पिता‑पुत्र, मां‑बेटे और भाई‑भाई तक को अलग-अलग वार्डों का मतदाता बना दिया गया है। बोहरा वाली ढाणी निवासी कन्हैयालाल सैनी ने बताया कि ‘घर एक ही है, चूल्हा भी एक, फिर भी मुझे एक वार्ड में और पत्नी को दूसरे वार्ड में जोड़ दिया गया।’ इस मामले को लेकर वार्ड के निवर्तमान पार्षद आशीष यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की है।