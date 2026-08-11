RAS Transfer: सोशल मीडिया पर चर्चित RAS आशीष शर्मा का तबादला, जानिए अब किस जगह संभालेंगे कमान

दरअसल, चौमूं में आयोजित प्रशासनिक शिविर के दौरान एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे की शिकायत लेकर पहुंची थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ घर में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उसे दो दिन से खाना तक नहीं दिया गया। महिला की पीड़ा सुनने के बाद SDM आशीष शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित बेटे को सख्त हिदायत देते हुए बुजुर्ग माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि माता-पिता को परेशान करने या उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।