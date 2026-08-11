Jharkhand Students Protest: डिप्टी CM दिया कुमारी का कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल

दिया कुमारी ने कहा कि दिल्ली में जब प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस ने जोर-शोर से अपनी बात रखी, लेकिन झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चुप्पी वाला यही रवैया राजस्थान में भी देखने को मिला था। दिया कुमारी ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार 19-20 पेपरलीक हुए थे। उस समय भी भाजपा के लोग बार-बार सड़क पर उतरे और अपनी आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने कहा कि अब झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है।