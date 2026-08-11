पंचायत चुनाव से पहले BAP के गढ़ में कांग्रेस का ‘मास्टरस्ट्रोक’! क्या मानगढ़ धाम के मुद्दे से बदलेगा वागड़ का सियासी गणित?

जहां 1900 आदिवासियों ने शहादत दी थी, उस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर वादाखिलाफी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ दौरे के दौरान चारों राज्यों से बात कर इसे वैश्विक मानचित्र पर विकसित करने की बात कही थी। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र चारों राज्यों में भाजपा की सरकार है। हमारी पिछली कांग्रेस सरकार ने मानगढ धाम के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे। चुनाव में क्षेत्र की जनता को बताएंगे कि भाजपा ने किस तरह वादाखिलाफी की है।

-गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष