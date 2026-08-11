पंचायत-निकाय चुनाव: राजस्थान में 309 निकाय और 41 जिला प्रमुख की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को, वार्डों पर सस्पेंस बरकरार

चर्चा है कि इन कलक्टरों से भी बात की गई है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी हाईकोर्ट के आदेश को लेकर इस मामले में उच्च स्तर पर बात की। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव की पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक टाइमलाइन आरक्षण लॉटरी से जुड़ी है। खासकर, उन वार्डों में जहां आरक्षण की स्थिति बदली है, वहां दावेदारों की पूरी रणनीति बदल सकती है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कई संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है। इससे राजनीतिक दलों में भी हलचल बढ़ गई है।