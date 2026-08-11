Transfer List: राजस्थान सरकार ने 69 IFS अधिकारियों की तबादला-पदस्थापन सूची की जारी, वन विभाग के मुखिया का भी बदला पदनाम

वहीं अनुराग भारद्वाज को प्रधान मुख्य वन संरक्षक आइटी के पद पर लगाया गया है। शैलजा देवल को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव और सिया सदस्य सचिव लगाया गया है। इस पद पर कार्यरत विजय एन. को मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) के पद पर लगाया गया है। डॉ. टी. मोहन राज को मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा का क्षेत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इनके अलावा 14 IFS अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है।