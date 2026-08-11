कार में छिपाकर ले जा रहे थे स्मैक और हथकड़ शराब, तीन गिरफ्तार

निवाई. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और हथकड़ शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में दत्तवास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 5.30 ग्राम स्मैक और एक लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कार और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। दत्तवास थानाधिकारी निरमा ने बताया कि दत्तवास थाना पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध नजर आई कार को रुकवाकर उसमें सवार लोगों की तलाशी ली।तलाशी में 5.30 ग्राम स्मैक और एक लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार के साथ तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए। कार्रवाई के बाद पुलिस ने प्रकाश सैनी, पिंटू सैनी और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

एनई1008सीसी-निवाई. जब्त वाहन।