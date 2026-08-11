Jaipur Hit And Run Case: पिता और छोटी बहन की मौत के बाद मां से लिपट गया मासूम, तेज रफ्तार कार ने उजाड़ दिए 2 परिवार

पहला हादसा रात करीब 12:30 बजे सांगानेर स्टेडियम के पास हुआ। भरतपुर के रूपवास निवासी विष्णु गोयल (35) अपनी पत्नी श्वेता (32), 5 साल के बेटे चिराग और 3 साल की बेटी सृष्टि को बाइक पर बैठाकर अस्पताल में भर्ती एक रिश्तेदार से मिलकर प्रताप नगर स्थित घर लौट रहे थे। चचेरे भाई अंकुर के अनुसार विष्णु 8 महीने पहले ही गांव छोड़कर जयपुर आए थे और दुर्गापुरा में चाट का ठेला लगाकर परिवार को पाल रहे थे। तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। तेज धमाके के साथ पूरा परिवार सड़क पर जा गिरा। सीसीटीवी के फुटेज में दिखा कि टक्कर लगते ही सामने से आ रहा अनियंत्रित ट्रेलर सड़क पर गिरे विष्णु और 3 साल की मासूम सृष्टि को कुचलता हुआ निकल गया। दोनों ने तड़प-तड़पकर मौके पर ही दम तोड़ दिया।