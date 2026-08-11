जयपुर में नौकरानी ने चुराए 50 लाख के पुश्तैनी गहने, पति ने बाजार में बेचा; दोनों गिरफ्तार

जयपुर: सिरसी रोड स्थित ऑफिसर्स कैंपस में 50 लाख रुपए के जेवरात की चोरी का वैशाली नगर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जिस नौकरानी पर परिवार ने घर की चाबियों तक का भरोसा जताया था, उसी ने मौका पाकर सोने और डायमंड के कीमती आभूषण पार कर दिए। पुलिस ने चोरी करने वाली घरेलू सहायिका (नौकरानी) और चोरी के जेवर बेचने में उसकी मदद करने वाले उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है।