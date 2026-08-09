पत्नी और 3 बच्चे राह देखते रह गए, रास्ते में थम गई पिता की सांसें; झालावाड़ में पुलिया से गिरा ट्रेलर, 2 लोगों की मौत

Jhalawar Trailer Accident: झालावाड़ के झालरापाटन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। भंवरासा पुलिया के समीप एक अनियंत्रित ट्रेलर पुलिया से नीचे गिर गया। इस भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब ट्रेलर चालक ने सड़क पर अचानक सामने आए एक अज्ञात युवक को बचाने का प्रयास किया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया।