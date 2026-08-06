Rajasthan : झालावाड़ में रिहायशी मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, मुख्य आरोपी फरार

Rajasthan : झालावाड़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाके में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में तैयार पटाखे, विस्फोटक सामग्री और पैकिंग का सामान जब्त किया। मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली थी कि शहर के गोदाम की तलाई क्षेत्र स्थित एक मकान में चोरी-छिपे अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था।