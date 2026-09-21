Jhalawar : 22 साल की याशिका मेवाड़ा कर रही थी UPSC की तैयारी, अब संभालेंगी अकलेरा नगरपालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी

Jhalawar : झालावाड़ के अकलेरा नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को उपखंड कार्यालय में हुए चुनाव में भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी याशिका मेवाड़ा ने 25 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी हिमानी पारेता को 8 और निर्दलीय प्रत्याशी आमिला मंसूरी को 2 मत मिले। मतदान प्रक्रिया सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई थी। सबसे पहले भाजपा पार्षदों ने मतदान किया। इसके बाद कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदों ने मतदान किया। मतगणना के बाद याशिका मेवाड़ा को निर्वाचित घोषित किया। इसके बाद उपखंड कार्यालय में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।