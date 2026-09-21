Bundi : सिर्फ एक वोट से पलटी बाजी, राकेश सैनी दूसरी बार बने लाखेरी नगर पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस प्रत्याशी पवन गोयनका मायूस

Bundi : लाखेरी.बडाखेड़ा. नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में सोमवार को कांटे के मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी राकेश सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी पवन गोयनका को एक वोट से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। राकेश सैनी को 18 मत मिले, जबकि पवन गोयनका को 17 मत मिले। बहुमत के लिए जरूरी 18 मत हासिल कर भाजपा ने अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया। नगर पालिका में चुनाव में कांग्रेस के पास 17 पार्षद थे, जबकि भाजपा के पास 16 पार्षद थे। दो निर्दलीय पार्षदों को मिलाकर कुल 35 पार्षद थे और अध्यक्ष बनने के लिए 18 मतों की जरूरत थी। ऐसे में दोनों निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही थी।