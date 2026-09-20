20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

Bundi News: टीम ने ऑपरेशन के बारे में पूछा, ओटी, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और लेबर रूम का किया निरीक्षण

जनाना अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई में सीजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत का मामला तूल पकड़ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागीय आयुक्त कोटा के निर्देश पर कोटा मेडिकल कॉलेज के चार वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम शनिवार को बूंदी पहुंची। टीम ने जनाना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण कर ऑपरेशन, उपचार और मरीजों की स्थिति से संबंधित जानकारी जुटाई।
2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Sep 20, 2026

D:\center\Inspection of the operation theatre.jpg

बूंदी. जनाना अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में निरीक्षण के दौरान जानकारी लेते कोटा से आई टीम के सदस्य।

बूंदी. जनाना अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई में सीजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत का मामला तूल पकड़ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागीय आयुक्त कोटा के निर्देश पर कोटा मेडिकल कॉलेज के चार वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम शनिवार को बूंदी पहुंची। टीम ने जनाना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण कर ऑपरेशन, उपचार और मरीजों की स्थिति से संबंधित जानकारी जुटाई। जांच टीम ने संबंधित चिकित्सकों और स्टाफ से चारों प्रसूताओं के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी ली। टीम ने पूछा कि ऑपरेशन कब-कब और किस चिकित्सक ने किए, ऑपरेशन के दौरान मरीजों की क्या स्थिति थी और ऑपरेशन के बाद उन्हें किस तरह का उपचार दिया गया।

मरीजों की ऑपरेशन से पहले की चिकित्सकीय स्थिति, उपचार के दौरान सामने आई समस्याओं और अब तक किए गए ऑपरेशन से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच की गई। टीम ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के साथ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और लेबर रूम का भी निरीक्षण किया। उपचार से संबंधित कागजात और अन्य रिकॉर्ड देखे गए। जांच टीम को दो दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

चार प्रसूताओं की बिगड़ी थी तबीयत

उल्लेखनीय है कि जनाना अस्पताल में चार महिलाओं की सीजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। महिलाओं को यूरिन बंद होने और लगातार रक्तस्राव की शिकायत के बाद तत्काल कोटा रेफर किया गया। कोटा में उपचार के दौरान सिलोर निवासी वर्षा सेन और नैनवां निवासी कविता कुमावत की मौत हो गई। वहीं दो अन्य प्रसूताओं की हालत भी नाजुक बनी हुई है और उनका कोटा में उपचार चल रहा है।

यह थे टीम में शामिल

कोटा मेडिकल कालेज की टीम में निश्चेतना विभाग की डॉ. उषा दडिय़ा को संयोजक बनाया गया है। टीम में मेडिसिन विभाग के डॉ. पंकज जैन, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. राहुल अग्रवाल और प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की डॉ. आशिला विजय शामिल हैं।
टीम ने जनाना अस्पताल पहुंचकर ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया और संबंधित स्टाफ से आवश्यक जानकारी जुटाई। टीम ने ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेज, उपचार करने वाले चिकित्सकों, ऑपरेशन के समय, मरीजों को दिए गए उपचार तथा ऑपरेशन से पहले की स्थिति के बारे में जानकारी ली।

ओटी सील

मामले के बाद एहतियात के तौर पर जनाना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी ने इलाज में उपयोग की गई दवाओं और इंजेक्शन के सैंपल भी लिए हैं। इन सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा की अध्यक्षता में अलग जांच कमेटी भी गठित की गई है। दोनों स्तरों पर जांच के बाद ही प्रसूताओं की तबीयत बिगडऩे और मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

मौत और संक्रमण के कई कारण हो सकते हैं। जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है।
डॉ. एल.एन. मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बूंदी

Bundi News : घरों व मंदिरों में विघ्नहर्ता का मंगल आगमन, निकाली गणपति की शोभायात्रा

ये भी पढ़ें
lord ganesha enthroned on ganesh chaturthi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 12:02 pm

Published on:

20 Sept 2026 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi News: टीम ने ऑपरेशन के बारे में पूछा, ओटी, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और लेबर रूम का किया निरीक्षण

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : 32 डिग्री तापमान में धूप के साथ खिसक रहा स्कूल, विभाग भी नहीं दे रहा ध्यान

the school is shifting along with the sunlight
बूंदी

राजस्थान: मामा के घर आई निर्दलीय पार्षद को सादा वर्दी में लेने पहुंची पुलिस, दिनभर चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

Radhika Meena News
बूंदी

Bundi News : घरों व मंदिरों में विघ्नहर्ता का मंगल आगमन, निकाली गणपति की शोभायात्रा

lord ganesha enthroned on ganesh chaturthi
बूंदी

बूंदी नगर परिषद में कांटे की टक्कर: BJP बहुमत से दूर, कांग्रेस ने जीती 20 सीटें; निर्दलीय बने किंगमेकर

bundi nikay chunav result
बूंदी

Bundi News: पत्नी ने डॉक्टर पति को होटल में दूसरी लड़की के साथ पकड़ा, घसीटते हुए बाहर लाई और जमकर पीटा

wife catches doctor husband with girl in hotel
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.