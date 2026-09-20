Bundi News: टीम ने ऑपरेशन के बारे में पूछा, ओटी, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और लेबर रूम का किया निरीक्षण

बूंदी. जनाना अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई में सीजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत का मामला तूल पकड़ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागीय आयुक्त कोटा के निर्देश पर कोटा मेडिकल कॉलेज के चार वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम शनिवार को बूंदी पहुंची। टीम ने जनाना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण कर ऑपरेशन, उपचार और मरीजों की स्थिति से संबंधित जानकारी जुटाई। जांच टीम ने संबंधित चिकित्सकों और स्टाफ से चारों प्रसूताओं के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी ली। टीम ने पूछा कि ऑपरेशन कब-कब और किस चिकित्सक ने किए, ऑपरेशन के दौरान मरीजों की क्या स्थिति थी और ऑपरेशन के बाद उन्हें किस तरह का उपचार दिया गया।