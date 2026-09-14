Bundi Nikay Chunav Result Live: बूंदी में कौन जीता-कौन हारा? एक क्लिक में देखें पूरा रिजल्ट

वार्ड नम्बर 1 लोकेश गुर्जर (भाजपा)

वार्ड नम्बर 2 सत्यनारायण बैरवा (निर्दलीय)

वार्ड नम्बर 3 शंकुतला वर्मा (कांग्रेस)

वार्ड नम्बर 4 नरेश मीणा (भाजपा)

वार्ड नम्बर 5 शिमला मीणा (कांग्रेस)

वार्ड नम्बर 6 हेमन्त बैरवा (निर्दलीय )

वार्ड नम्बर 7 सम्पत नागर (भाजपा)

वार्ड नम्बर 8 चैना सैनी (कांग्रेस)

वार्ड नम्बर 9 राजूलाल रेगर (कांग्रेस)

वार्ड नम्बर 10 बृजेश सोनी (भाजपा)

वार्ड नम्बर 11 मंजू शर्मा (कांग्रेस)

वार्ड नम्बर 12 आकाश मितल (भाजपा)

वार्ड नम्बर 13 पीयूष रैना (कांग्रेस)

वार्ड नम्बर 14 ओमप्रकाश जैन (कांग्रेस)

वार्ड नम्बर 15 भोलाशंकर सैनी (भाजपा)

वार्ड नम्बर 16 संगीता जैन (भाजपा)

वार्ड नम्बर 17 लोकेश शर्मा (भाजपा)

वार्ड नम्बर 18 गायत्री जैन (भाजपा)

वार्ड नम्बर 19 विनोद शर्मा (भाजपा)

वार्ड नम्बर 20 महावीर सोयल (भाजपा)