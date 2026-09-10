Bundi News: जनता का फैसला ईवीएम में बंद, 14 को खुलेगा

नगरीय निकाय आम चुनाव के तहत मतदान के उपरांत देर रात तक सामग्री जमा कराने वाले कार्मिकों को अगले दिन अपने मूल विभाग में उपस्थिति दर्ज कराने से छूट दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल ङ्क्षसह यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, मतदान दिवस के बाद सामग्री संग्रहण के लिए मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों की वापसी देर रात तक होती है। इसे देखते हुए, कार्मिकों की सुविधा और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है। इन कार्मिकों को अगले दिन चुनाव ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अपने संबंधित मूल कार्यालय या विभाग में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह छूट नगरीय निकाय आम चुनाव के लिए गठित मतदान दलों के सभी कार्मिकों पर लागू होगी।