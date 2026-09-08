निकाय चुनाव महिला लड़ रही, मैदान में परिवार की पूरी टीम



वार्ड 46 से आशा गंगवाल कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने के साथ प्रचार-प्रसार में उनके परिजन सक्रिय रूप से जुटे हैं। देवरानी, बहू और भाभी घर-घर जाकर मतदाताओं से वोट मांग रही हैं। ये महिलाएं सूर्योदय के साथ ही प्रचार अभियान में शामिल हो जाती हैं और देर शाम तक मतदाताओं से संपर्क करती हैं। इनके साथ महिला मंडल भी जुटा हुआ है।

वार्ड 50 से प्रियंका मूंदड़ा भाजपा से उम्मीदवार है। प्रचार में उनके परिवार के सदस्य और दोस्त सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी सास, मां और भाभी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। दोस्तों का समूह भी प्रचार अभियान में उनका सहयोग कर रहा है। क्षेत्र में नयापन लाने और जन समस्याओं के समाधान का संकल्प किया है।

वार्ड 51 से भाजपा से उमा जांगिड़ से कांग्रेस से कैलाश बाई चुनाव मैदान में है। दोनों परिवार केे सदस्यों के साथ रिश्तेदार भी मतदाताओं से सम्पर्क में जुटे हुए है। साथ ही शाम को चुनाव कार्यालस पर आकर दिन भर की गतिविधियों की समीक्षा भी कर रहे है।