Bundi Accident: ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली खाई में पलटी, चालक और मजदूरों ने कूदकर बचाई जान

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके से भगाकर ले गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। ओमप्रकाश के साथ उनके दोनों बच्चे भी बोलेरो में सवार थे। गनीमत रही कि दोनों बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई तथा फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है