Bundi : 15 दिवसीय कजली तीज मेला 31 से, दो दिन निकलेगी सवारी

अगले दिन एक सितंबर को भी शाम 5 बजे से रामप्रकाश टॉकीज से तीज माता की सवारी निकलेगी, जो बालचंद पाड़ा, सूरज जी का बड़, नाहर का चौहट्टा, तिलक चौक, चौमुखा बाजार, चौगान दरवाजा, इंद्रा मार्केट, एक खंभे की छतरी, खोजा गेट रोड होते हुए कुंभा स्टेडियम मेला स्थल पहुंचेगी। सवारी के दौरान अलगोजा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली ग्रामीण पार्टियों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। आयुक्त के अनुसार बरसात आने की स्थिति में तीज माता की सवारी पुराने नगर परिषद कार्यालय से निकाली जाएगी। आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद ने मेला स्थल पर स्वच्छता को लेकर निर्देश जारी किए हैं। मेला मैदान में पॉलिथीन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही, मेला स्थल पर दुकान लगाने वाले प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान के बाहर कचरा पात्र रखना अनिवार्य किया गया है।