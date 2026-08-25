नागौर सड़क हादसे में पति-पत्नी और भाभी की मौत: 5 दिन पहले खरीदी नई कार के उड़े परखच्चे, 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ

पांचौड़ी (नागौर): नागौर जिले के पांचौड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। खींवसर-माडपुरा सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रहे एक डंपर ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और डंपर कार को करीब 50 फीट तक घसीटता हुआ सड़क से किनारे ले गया। हादसे में कार सवार पति-पत्नी और उनकी भाभी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया।