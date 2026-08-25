25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

नागौर सड़क हादसे में पति-पत्नी और भाभी की मौत: 5 दिन पहले खरीदी नई कार के उड़े परखच्चे, 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ

नागौर के पांचौड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी और भाभी की मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई गंभीर घायल हो गया। कार पांच दिन पहले ही खरीदी गई थी।
2 min read
Google source verification

नागौर

image

Arvind Rao

Aug 25, 2026

nagaur road accident kills couple

माडपुरा गांव के पास हादसे के बाद मौके पर डंपर और क्षतिग्रस्त कार (पत्रिका फोटो)

पांचौड़ी (नागौर): नागौर जिले के पांचौड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। खींवसर-माडपुरा सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रहे एक डंपर ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और डंपर कार को करीब 50 फीट तक घसीटता हुआ सड़क से किनारे ले गया। हादसे में कार सवार पति-पत्नी और उनकी भाभी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

रिश्तेदार की शोकसभा से लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, नागौर के माडपुरा निवासी सुगनाराम डूडी (45), उनकी पत्नी सुवा देवी (43), भाभी मानी देवी (40) और बड़े भाई धन्नाराम कार में सवार होकर बीकानेर के नोखा में एक रिश्तेदार की शोकसभा में शामिल होने गए थे। शाम को करीब 6:20 बजे जब वे अपने गांव माडपुरा लौट रहे थे, तब गांव के पास ही यह हादसा हो गया।

गलत साइड में आ रहा था डंपर

प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र सिंह के मुताबिक, खींवसर से माडपुरा की ओर आ रहा डंपर गलत साइड में तेज रफ्तार से चल रहा था। सामने से आ रही कार के चालक ने डंपर को देखकर गाड़ी को साइड में करने का प्रयास किया, लेकिन डंपर ने कार को सीधी टक्कर मार दी।

पांच दिन पहले ही खरीदी गई थी नई कार

पुलिस जांच में सामने आया कि जिस कार में परिवार सवार था, उसे महज पांच दिन पहले ही नागौर के एक शोरूम से खरीदा गया था। कार पर अभी टेंपररी नंबर ही लगे हुए थे। भीषण टक्कर के बाद गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

मौके पर 3 की मौत, घायल जोधपुर रेफर

हादसे में सुगनाराम डूडी, उनकी पत्नी सुवा देवी और भाभी मानी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल हुए बड़े भाई धन्नाराम (रिटायर्ड फौजी) को ग्रामीणों की मदद से तुरंत खींवसर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया।

गांव में छाया मातम

घटना के तुरंत बाद डंपर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पांचौड़ी थानाधिकारी ऊर्जाराम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डंपर को जब्त कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। बताते चलें कि मृतक सुगनाराम खींवसर में कपड़े की दुकान चलाते थे। उनके एक नाबालिग बेटा और एक बेटी हैं। इस हृदयविदारक हादसे की खबर फैलते ही माडपुरा गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

नागौर में एक साथ उठीं 2 मासूम भाइयों की अर्थियां, अंतिम विदाई देखकर रो पड़े लोग

ये भी पढ़ें
two brothers drown in water tank nagaur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 12:09 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर सड़क हादसे में पति-पत्नी और भाभी की मौत: 5 दिन पहले खरीदी नई कार के उड़े परखच्चे, 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नागौर में एक साथ उठीं 2 मासूम भाइयों की अर्थियां, अंतिम विदाई देखकर रो पड़े लोग

two brothers drown in water tank nagaur
नागौर

Rajasthan : दूसरे के नाम के कन्फर्म टिकट पर सफर करना अब पड़ेगा महंगा, 6 माह तक की हो सकती है कैद, रेलवे का आदेश

railway new orders someone else confirmed ticket travelling wrong
नागौर

Success Story: 8 महीने की बच्ची की देखभाल के साथ पढ़ाई, नागौर की मोनिका बनीं RPSC स्कूल लेक्चरर, हासिल की 6वीं रैंक

nagaur monika chaudhary success story
नागौर

सील, साइन, सर्टिफिकेट से लेकर किसान तक फर्जी, बीमा कंपनी का मिला सपोर्ट, करोड़ों का घपला

फर्जी फसल बीमा क्लेम का संगठित खेल में शामिल कम्पनी के प्रतिनिधि
नागौर

नागौर : फसल बीमा योजना में 8-10 हजार खर्च करो और लाखों कमाओ

फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा की जांच करने पहुंचे एसओजी के डीआईजी
Exclusive
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.