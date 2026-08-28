Bundi News: रक्षा बंधन का त्योहार मनाने आई 10 साल की बच्ची नहर में डूबी, परिवार में मातम

ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 5 वर्षीय दिलीप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन गुंजन तेज बहाव के कारण गहरे पानी में चली गई। घटना की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम कैथूदा से मौके पर पहुंची। टीम में युधिष्ठिर मीणा, विशाल गुर्जर, बलराम सैनी, लव शर्मा, सोनू सुमन, विमल कुशवाह, महावीर कुशवाह और मनोज कुशवाह शामिल रहे। रेस्क्यू टीम ने करीब 15 मिनट तक नहर में तलाश की, जिसके बाद बालिका को पानी से बाहर निकाला गया।