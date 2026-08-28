Nepal Flood : तिब्बत से आई जोधपुर के लिए खुशखबर, कैलाश यात्रा पर गए सभी यात्री सुरक्षित

Nepal Flood : नेपाल में भीषण बाढ़ में कम से कम 469 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। राजस्थान सहित पूरे भारत में भी तमाम लोग परेशान हैं। इसी बीच तिब्बत से खुशखबर आई। नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही के बीच कैलाश यात्रा पर गए जोधपुर के सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि, यात्रियों में भय बना हुआ है। परिजन भी चिंतित है। ट्रेवलर रविंद्र सोलंकी के अनुसार, जोधपुर से तीन ग्रुप कैलाश यात्रा पर गए है। फिलहाल तीनों समूह तिब्बत में है और सभी यात्री सुरक्षित है।