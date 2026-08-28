Interview: अशोक गहलोत से रिश्तों में इतनी दूरी क्यों आई? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया यह जवाब

Q. जोधपुर नगर निगम की कार्यशैली और शहर के आधारभूत ढांचे को आप किस नजर से देखते हैं ?

A. नगर निगम शहर के विकास की महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में कई कमियां हैं। करीब तीस वर्षों में मुझे कई देशों में जाने का अवसर मिला और वहां की अर्बन गवर्नेस को देखने का मौका मिला। उसकी तुलना में हम अभी काफी पीछे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे शहरी निकायों के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं और जो अधिकार हैं, उनके इस्तेमाल का सिस्टम भी प्रभावी नहीं है। विकसित देशों में कई जगह मेयर की सरकार होती है, जो शहर से जुड़े अधिकांश निर्णय स्वयं लेती है और उसके पास पर्याप्त अधिकार व संसाधन होते हैं। हमारे यहां शहरी निकाय राजस्थान सरकार पर अधिक निर्भर हैं। जहां तक इस बार बोर्ड बनाने का सवाला है, इस बार भाजपा दो तिहाई मतों से बोर्ड बनाएगी।