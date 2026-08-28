28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

B.Sc. पढ़कर हॉस्पिटल में नौकरी करने वाला राजस्थान का युवक बना तस्कर, महंगे शौक ने पहुंचा दिया जेल

बीएससी की पढ़ाई और अस्पताल में नौकरी करने वाला रामपाल धतरवाल अधिक पैसा कमाने और महंगे शौक के चलते नशे की तस्करी में उतर गया। ANTF ने उसे 2 किलो 231 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया जिसकी कीमत करीब 67 लाख रुपए बताई है।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Aug 28, 2026

jodhpur crime

गिरफ्तार युवक की फोटो: पत्रिका

Smuggler Arrested: बीएससी की पढ़ाई करने के बाद अस्पताल में नौकरी करने वाला राजस्थान का एक युवक अधिक पैसा कमाने और महंगे शौक पूरे करने के लालच में अपराध की राह पर चला गया। अब वही युवक MD तस्करी के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने कापरड़ा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कार से 2 किलो 231 ग्राम एमडी बरामद की है। जब्त की गई ड्रग की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 67 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है।

ANTF ने कार्रवाई के दौरान रामपाल धतरवाल, निवासी धतरवालों की ढाणी, लोहावट, फलोदी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह MD कहां से लेकर आया था और इसे किसे सप्लाई करने वाला था।

B.Sc. के बाद अस्पताल में करता था नौकरी

जांच में सामने आया है कि आरोपी रामपाल ने B.Sc. की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अस्पताल में काम भी कर चुका है। सामान्य जिंदगी जीने के बावजूद अधिक पैसा कमाने और अपने महंगे शौक पूरे करने की चाहत में वह धीरे-धीरे नशे के कारोबार से जुड़ गया। शुरुआत में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के बाद उसका यह नेटवर्क बढ़ता चला गया। पुलिस के अनुसार रामपाल पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। इसके बावजूद जेल से बाहर आने के बाद उसने दोबारा इसी अवैध कारोबार को शुरू कर दिया।

जेल से बाहर आते ही फिर तस्करी में जुटा

पूछताछ में सामने आया कि रामपाल को वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश से डोडा पोस्त लेकर आते समय कोटा के आरके पुरम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालत से सजा मिलने के बाद वह करीब छह साल आठ महीने जेल में रहा। दिसंबर 2024 में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी उसने तस्करी का रास्ता नहीं छोड़ा।

साल 2025 में उसके एक रिश्तेदार के डोडा पोस्त तस्करी के मामले में पकड़े जाने के बाद जांच में रामपाल का नाम भी सामने आया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

Rajasthan Paper Leak: 5 लाख रुपए में हुआ सौदा, फिर भाभी को ब्लूटूथ से बताए आंसर, SOG ने किया गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
paper leak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2026 09:35 am

Published on:

28 Aug 2026 09:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / B.Sc. पढ़कर हॉस्पिटल में नौकरी करने वाला राजस्थान का युवक बना तस्कर, महंगे शौक ने पहुंचा दिया जेल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मरीजों को नहीं होना पड़ेगा परेशान, 24 घंटे खुला रहेगा ‘पूछताछ और सूचना कक्ष’

Rajasthan
जोधपुर

Rajasthan : निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व पालिका अध्यक्ष BJP में शामिल

rajasthan congress big setback anandi lal guchia joins bjp
जोधपुर

राजस्थान में गरजेंगे जापान के लड़ाकू विमान F-2A, पहली बार आएंगे भारत; सामने आई बड़ी वजह

Japan fighter aircraft F-2A
जोधपुर

Rajasthan: भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस का कठुआ पर ​होगा ठहराव, रामदेवरा मेले के लिए चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें

Bhagat Ki Kothi Jammu Tawi halt Kathua station 4 train Ramdevra fair
जोधपुर

फलोदी हत्याकांड में बेटी का बड़ा खुलासा, सास-बहू का क्लेश बना मर्डर की वजह

phalodi murder case
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.