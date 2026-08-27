Rajasthan : निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व पालिका अध्यक्ष BJP में शामिल

Rajasthan Politics : राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोकरण के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंदीलाल गुचिया ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। आनंदीलाल गुचिया के भाजपा में शामिल होने पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यहां सांसद सेवा केन्द्र में भाजपा का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्यारह वर्षों तक पोकरण नगर पालिका के अध्यक्ष रहे आनंदीलाल गुचिया गुरुवार दोपहर सांसद सेवा केन्द्र पहुंचे जहां भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं नेताओं की मौजूदगी में उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई।