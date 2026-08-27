Rajasthan : ‘सत्ता बदलेगी तो कुर्सियां भी बदलेंगी, ये याद रखें’, डोटासरा बोले- भाजपा का निजी दरबार नहीं है लोकतंत्र

प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में गुरुवार यानि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी शोर भी शुरू हो जाएगा। नामांकन सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। 10,245 वार्डों में होने वाले इस चुनाव में प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता और चल-अचल संपत्ति का शपथ पत्र भी देना होगा। आयोग के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को नामांकन के लिए एक प्रस्तावक, जबकि निर्दलीय को पांच प्रस्तावक साथ लाने होंगे। चुनाव खर्च का ब्यौरा भी आयोग को देना होगा।