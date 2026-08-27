27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur: जेम स्टोन पार्क की 11 इकाइयों को मिला नोटिस, 30 Aug तक खाली करें जगह, उद्यमी परेशान, पीएम मोदी को लिखा पत्र

Jaipur : राजस्थान मंडपम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जेम स्टोन पार्क की 11 औद्योगिक इकाइयों को रीको ने नोटिस जारी कर 30 अगस्त तक जगह खाली करने का फरमान जारी किया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 27, 2026

rico notice gem stone park 11 units entrepreneur upset wrote letter pm modi

Jaipur : पीएम नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur : जयपुर में टोंक रोड पर बीटू बाईपास और सांगानेर के बीच जयपुर-सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के पास प्रस्तावित राजस्थान मंडपम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पहले से संचालित जेम स्टोन पार्क की 11 औद्योगिक इकाइयों को रीको ने 30 अगस्त तक जगह खाली करने का नोटिस दिया है। इसके बाद उद्यमियों और श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर इकाइयों को बचाने की मांग की है। सरकार ने करीब 105 एकड़ जमीन पर दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम विकसित करने की घोषणा की है।

परियोजना की अनुमानित लागत करीब 5800 करोड़ रुपए बताई गई है और इसके लिए 2268 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। उद्यमियों का कहना है कि इस बड़े क्षेत्र में राजस्थान मंडपम के साथ मौजूदा जेम स्टोन उद्योगों के लिए भी जगह निकाली जा सकती है।

105 एकड़ से ज्यादा में समाधान संभव

जेम पार्क के उद्यमी राजेश वधवा का कहना है कि राजस्थान मंडपम के लिए 105 एकड़ का विशाल क्षेत्र प्रस्तावित है। इसमें से करीब 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में जेम पार्क विकसित किया जा सकता है।

इन परियोजनाओं के चलते आए संकट में

2023 फिनटेक पार्क की घोषणा।
2024 यूनिटी मॉल।
2026 राजस्थान मंडपम के लिए टेंडर जारी।

बेदखली की कोशिश

जेम पार्क में चल रही इकाइयों को हटाने की कोशिश 2015 में भी हुई थी। हालांकि मामला कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफिसर्स में लंबित होने के कारण उस समय कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर बेदखली का नोटिस मिलने से उद्यमियों में चिंता है।

उद्यमियों की आपत्ति

उद्यमी राजीव पोखरना का कहना है कि उन्होंने सरकार की स्वीकृत जेम पार्क योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर भूखंड लिया था और आवंटन की पूरी राशि जमा कराई। अब 30 जुलाई को रीको ने 30 अगस्त तक बेदखली का नोटिस दिया है। नोटिस में न तो मुआवजे का उल्लेख है और न ही वैकल्पिक स्थान पर इकाई लगाने की व्यवस्था की गई है।

1986 से उलझा है जेम पार्क का मामला

उद्यमियों के अनुसार 1986 में मुंबई की कंपनी डीजीजीसी ने जेम पार्क विकसित करने के लिए रीको से 35 एकड़ जमीन मांगी थी। बाद में करीब 105 एकड़ जमीन आवंटित की गई। कंपनी ने जेम स्टोन उद्योग के लिए करीब 700 भूखंडों की बुकिंग की, लेकिन करीब 70 आवंटन ही हो सके। इनमें से 30-35 उद्यमियों ने इकाइयां स्थापित कर काम शुरू किया। उद्यमियों का कहना है कि पानी, बिजली, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण पार्क अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो सका।

Weather Update : राजस्थान में रक्षाबंधन पर बारिश की संभावना, जानिए 26-27 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

ये भी पढ़ें
Weather Update It may heavy rain Rajasthan on Rakshabandhan Know 27 August

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 04:22 pm

Published on:

27 Aug 2026 04:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: जेम स्टोन पार्क की 11 इकाइयों को मिला नोटिस, 30 Aug तक खाली करें जगह, उद्यमी परेशान, पीएम मोदी को लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में CJP बना रही अगली रणनीति, आशुतोष रांका बोले- ‘सरकार का समय खत्म हो रहा’

CJP meeting
जयपुर

Rajasthan Politics : ‘DM-SDM पर दबाव बना रहा CMO, कांग्रेस दावेदारों को मिल रही धमकियां’, क्यों भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे गोविंद सिंह डोटासरा?

govind singh dotasra accuses rajasthan cmo over civic polls 2026
जयपुर

बदलती जलवायु से पौधों के प्राकृतिक आवास पर संकट

climate
ओपिनियन

एआइ व एल्गोरिदम की जुगलबंदी से मानसिक विकार

ai
ओपिनियन

संपादकीय: खतरे हजार, मोबाइल के हाथ में न जाने दें बचपन

child
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.