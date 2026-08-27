Jaipur: जेम स्टोन पार्क की 11 इकाइयों को मिला नोटिस, 30 Aug तक खाली करें जगह, उद्यमी परेशान, पीएम मोदी को लिखा पत्र

Jaipur : जयपुर में टोंक रोड पर बीटू बाईपास और सांगानेर के बीच जयपुर-सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के पास प्रस्तावित राजस्थान मंडपम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पहले से संचालित जेम स्टोन पार्क की 11 औद्योगिक इकाइयों को रीको ने 30 अगस्त तक जगह खाली करने का नोटिस दिया है। इसके बाद उद्यमियों और श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर इकाइयों को बचाने की मांग की है। सरकार ने करीब 105 एकड़ जमीन पर दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम विकसित करने की घोषणा की है।