राजस्थान में CJP बना रही अगली रणनीति, आशुतोष रांका बोले- ‘सरकार का समय खत्म हो रहा’

राजस्थान के अलग-अलग जिलों में सरकारी स्कूलों की स्थिति की पड़ताल के लिए मीडियाकर्मी भी पहुंच रहे हैं। इन स्कूलों से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। आशुतोष रांका भी अपने एक्स हैंडल से ऐसे वीडियो लगातार साझा कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया की रिपोर्टिंग का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान की मीडिया ने सरकार की 'पोल खोलकर रख दी है।' उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलवार से सवाल करते हुए कहा कि क्या 'मदन दिलावर जी- अब पत्रकारों पर भी गुंडों से पत्थर फिकवायेंगे?'