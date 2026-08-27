Rajasthan Politics : ‘DM-SDM पर दबाव बना रहा CMO, कांग्रेस दावेदारों को मिल रही धमकियां’, क्यों भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे गोविंद सिंह डोटासरा?

राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी चुनावी माहौल के बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) पर बेहद गंभीर और अनैतिक दबाव बनाने के आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। डोटासरा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक तीखा पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है।