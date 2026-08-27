‘हमारी सरकार में चली अन्नपूर्णा राशन किट योजना फिर शुरू करे भजनलाल सरकार’, Ex CM अशोक गहलोत क्यों कर रहे ये अपील?

राजस्थान में लगातार बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों के दामों में उछाल के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार से आम जनता को राहत देने की जोरदार वकालत की है। गहलोत ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो और संदेश साझा करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाई गई 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा राशन किट' योजना को बिना किसी देरी के पुनः चालू करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर मानसून और बाजार के अनिश्चित हालात के चलते आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है, ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोई का बजट पूरी तरह गड़बड़ा चुका है।