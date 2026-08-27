96 ट्रांसजेंडर्स समेत रिकॉर्ड 28 लाख वोटर्स, क्या जानते हैं निकाय चुनाव में जयपुर के 10 सबसे दिलचस्प आंकड़े

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 'एक राज्य-एक चुनाव' के सिद्धांत के तहत जयपुर जिले की 19 नगर निकायों के आम चुनाव 2026 का बिगुल फूंक दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जयपुर कलेक्टर संदेश नायक द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस बार जिले भर में कुल 28 लाख 25 हजार 46 पंजीकृत मतदाता अपनी स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। ख़ास बात ये है कि इस बार की मतदाता सूची में सामाजिक समावेशिता की एक खूबसूरत और सशक्त तस्वीर भी सामने आई है, जहां जिले भर में 96 ट्रांसजेंडर मतदाताओं को आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया है। आज गुरुवार 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 अगस्त 2026 तक चलेगी।