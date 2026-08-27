96 ट्रांसजेंडर्स समेत रिकॉर्ड 28 लाख वोटर्स, क्या जानते हैं निकाय चुनाव में जयपुर के 10 सबसे दिलचस्प आंकड़े

Transgender Voters - File PIC
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 'एक राज्य-एक चुनाव' के सिद्धांत के तहत जयपुर जिले की 19 नगर निकायों के आम चुनाव 2026 का बिगुल फूंक दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जयपुर कलेक्टर संदेश नायक द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस बार जिले भर में कुल 28 लाख 25 हजार 46 पंजीकृत मतदाता अपनी स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। ख़ास बात ये है कि इस बार की मतदाता सूची में सामाजिक समावेशिता की एक खूबसूरत और सशक्त तस्वीर भी सामने आई है, जहां जिले भर में 96 ट्रांसजेंडर मतदाताओं को आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया है। आज गुरुवार 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 अगस्त 2026 तक चलेगी।
अगर आप भी जयपुर जिले के निवासी हैं, तो आपको अपनी शहर की सरकार से जुड़े इन 10 बेहद दिलचस्प आंकड़ों के बारे में जरूर जानना चाहिए:
जयपुर जिले के निर्वाचन इतिहास में इस बार थर्ड जेंडर की सबसे मजबूत उपस्थिति दर्ज की गई है। कुल 28.25 लाख मतदाताओं में से 96 ट्रांसजेंडर मतदाता नामांकित हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या अकेले जयपुर नगर निगम क्षेत्र में है, जहां 92 ट्रांसजेंडर मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
जिले के कुल मतदाताओं का लगभग 86 फीसदी हिस्सा अकेले जयपुर नगर निगम क्षेत्र में केंद्रित है। नगर निगम में कुल 24 लाख 33 हजार 121 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जिनमें 12,61,380 पुरुष मतदाता, 11,71,649 महिला मतदाता और 92 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।
जिले के कुल 28,25,046 मतदाताओं में पुरुषों और महिलाओं के बीच बहुत बारीक अंतर है। आंकड़ों के मुताबिक 14 लाख 63 हजार 1 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 13 लाख 61 हजार 949 महिला मतदाता दर्ज हैं। यानी जयपुर के आगामी बोर्ड के निर्माण में महिला वोट बैंक सबसे निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है।
जयपुर जिले की दो प्रमुख नगर परिषदों में शाहपुरा और चौमूं शामिल हैं। आंकड़ों के मामले में शाहपुरा नगर परिषद 64,106 मतदाताओं के साथ आगे है, जबकि चौमूं नगर परिषद में कुल 53,182 मतदाता दर्ज हैं।
जिले की 16 नगरपालिकाओं में मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर देखने को मिलता है। चाकसू नगरपालिका 30,250 मतदाताओं के साथ जिले की सबसे बड़ी नगरपालिका है। इसके विपरीत, जोबनेर नगरपालिका महज 9,036 मतदाताओं के साथ जयपुर जिले की सबसे छोटी निकाय बनी है।
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा है:
पहला चरण (9 सितंबर 2026): जिले की सभी 2 नगर परिषदों और 16 नगरपालिकाओं में वोट डाले जाएंगे।
दूसरा चरण (11 सितंबर 2026): जयपुर नगर निगम के विशाल क्षेत्र में सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान आयोजित होगा।
भीड़भाड़ और मोहर्रम/गणेश चतुर्थी के पारंपरिक दबावों से अलग हटकर प्रशासन ने इस बार नया फैसला लिया है। 14 सितंबर 2026 (सोमवार) को वोटों की गिनती सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में आयोजित की जाएगी। यहीं से ईवीएम (EVM) भी रवाना होंगी।
प्रत्याशियों के लिए समय सीमा काफी कड़ी रखी गई है। उम्मीदवार 27, 29 और 31 अगस्त 2026 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक ही संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। (28 और 30 अगस्त को अवकाश के कारण पर्चे जमा नहीं होंगे)।
यदि किसी मतदाता के पास निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) उपलब्ध नहीं है, तो भी वह मतदान से वंचित नहीं रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किए गए 11 वैकल्पिक मूल फोटो पहचान दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस) में से किसी एक को दिखाकर वोट डाला जा सकता है।
नगरपालिकाओं की सूची देखें तो मध्यम श्रेणी की निकायों में किशनगढ़ रेनवाल (23,905), बगरू (23,254), बस्सी (20,785) और मनोहरपुर (20,065) शामिल हैं। वहीं फागी (11,757), कालाडेरा (10,674) और कानोता (9,322) में मतदाता संख्या काफी सीमित और सघन है।
यदि आप अपना नाम मतदाता सूची में जांचना चाहते हैं या अपने पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार के अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विजिट करें-
अपनी निकाय के अनुसार मतदाता सूची देखने के लिए State Election Commission Rajasthan Portal का उपयोग करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा-निर्देशों के लिए Chief Electoral Officer, Rajasthan Portal पर विजिट करें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग