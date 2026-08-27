राजस्थान पुलिस ने 10,000 KM पीछा करके लुटेरों के 3 मददगार पकड़े, 300 CCTV खंगालने के बाद UP-नेपाल बॉर्डर पर मिले

डीसीपी (ईस्ट) रंजीता शर्मा ने बताया कि 29 जुलाई को श्री विहार निवासी आशीष गुप्ता ने मामला दर्ज कराया था। पीड़ित दंपती के उत्तराखंड जाने के दौरान बदमाशों ने घर में घुसकर उनके बेटे राघव गुप्ता को बंधक बनाया। बदमाश 5 लाख रुपए नकद, 2 महंगी घड़ियां, सोने-हीरे की 12 अंगूठियां, 8 ब्रेसलेट, 6 पेंडेंट, सोने की 2 गिन्नी और चांदी के सिक्के लूटकर फरार हो गए थे। वारदात के बाद बदमाशों ने अपनी पहचान छिपाने और पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदले। पुलिस ने लूटे गए सामान और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है।