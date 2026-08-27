ACB का खुलासा: 2 महीने से नहीं निकाली सैलरी, फिर भी राजस्थान के 2 कृषि अधिकारियों के बैग में मिला ₹2.63 लाख का लिफाफा

Agriculture Officer Bribe Case: खाद-कीटनाशक निर्माण इकाइयों के निरीक्षण के नाम पर कथित अवैध वसूली के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी के अनुसार जिन दो कृषि अधिकारियों के बैग से 2.63 लाख रुपए संदिग्ध हालत में मिले थे उन्होंने कार्रवाई से पहले पिछले दो महीनों में अपने वेतन खातों से कोई बड़ी रकम नकद निकाली ही नहीं थी। यानी बरामद रकम को बैंक से हाल ही निकाली गई राशि बताने का अधिकारियों का दावा जांच में पूरी तरह खारिज हो गया है। एसीबी अब इस रकम के वास्तविक स्रोत और संभावित लेनदेन से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है।