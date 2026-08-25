Weather Update : राजस्थान में रक्षाबंधन पर बारिश की संभावना, जानिए 26-27 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 27 अगस्त से 2 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होने की संभावना जताई है। हालांकि, कोटा संभाग के कुछ भागों में 27 और 28 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी तरह जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह कमजोर मानसून परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना है।