Udaipur Double Murder: पड़ोसी ही निकला मास्टरमाइंड, हत्या कर बक्से में छिपाए थे बुजुर्ग दंपती के शव, 5 आरोपी गिरफ्तार

9 अगस्त 2026 को कुशल अपने साथियों चंदन यादव, विकास खरवड़ और दिलीप चौधरी के साथ पुनावली पहुंचा। आरोपियों ने दंपती के घर और आसपास के क्षेत्र की रेकी की। इसके बाद वे गोगुंदा होते हुए पानरियो मादड़ी की ओर गए और लौटकर गोगुंदा टोल के पास एक होटल में रुके। यहां वारदात को लेकर आगे योजना बनाई गई। कुशल ने अपने चचेरे भाइयों किशन पालीवाल और जीवन पालीवाल को भी योजना में शामिल कर लिया। 10 अगस्त को कुशल और चंदन दोबारा पुनावली पहुंचे। कुशल पड़ोसी होने के कारण लहरीलाल के घर गया। राधाबाई ने दोनों को घर में प्रवेश दिया और खाना खिलाया। इसी दौरान कुशल ने घर में रखी हथौड़ी अपने कपड़ों में छिपा ली। लोगों की आवाजाही के कारण दोनों वहां से चले गए।