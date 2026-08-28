PANTHER ATTACK…… उमरड़ा में हमला करने वाला पैंथर पकड़ से बाहर, 35 कैमरों से निगरानी

उदयपुर की पहाड़ियां लंबे समय से पैंथर के प्राकृतिक आवास का हिस्सा रही हैं। हाल के दिनों में पहाड़ी और वन क्षेत्र से पैंथर की मौजूदगी की खबरों ने एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा है। आबादी और जंगलों के बीच बढ़ती नजदीकी के कारण कई बार पैंथर रिहायशी इलाकों के आसपास भी नजर आ जाते हैं। बारिश के मौसम में पहाड़ियों पर हरियाली बढ़ने और प्राकृतिक जलस्रोत सक्रिय होने से वन्यजीवों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पैंथर सामान्यतः इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं और बिना उकसावे के हमला करना उनका स्वभाव नहीं है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने वाले लोगों को सतर्क रहने, अकेले जंगल में नहीं जाने और वन्यजीव दिखाई देने पर उसके करीब जाने या भीड़ लगाने से बचना चाहिए। उदयपुर की पहाड़ियां इन खूबसूरत वन्यजीवों का प्राकृतिक घर हैं, इसलिए इनके संरक्षण के साथ मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व पर भी ध्यान देना जरूरी है।