उदयपुर…… हार भी नहीं तोड़ पाई हौसला…दूजी नहीं पांचवीं बार फिर तैयार…कतार में पत्नी-बेटी भी दावेदार

कांग्रेस में भी परिवार के जरिये राजनीतिक वापसी की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। पूर्व पार्षद मोहसिन खां ने पत्नी के लिए टिकट मांगा है। राकेश खोखावत और विक्रम खटीक ने भी अपनी पत्नियों के लिए दावेदारी की है। श्यामसुंदर गुर्जर ने टिकट मांगा है, जबकि उनकी पत्नी मोनिका गुर्जर पहले पार्षद रह चुकी हैं। पूर्व पार्षद और पुराने राजनीतिक परिवारों की यह सक्रियता बताती है कि आरक्षण और बदले वार्डों के बीच राजनीतिक नेटवर्क बचाए रखने के लिए परिवार को भी विकल्प बनाया जा रहा है। हार के बाद भी वापसी की कोशिश करने वालों में नजमा मेवाफरोश का नाम भी है। वे निर्दलीय पार्षद रह चुकी हैं और कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों मौकों पर जीत नहीं मिली। चंदा सुहालका एक बार चुनाव जीत चुकी हैं और दो बार हार का सामना कर चुकी हैं, फिर भी टिकट की दौड़ में हैं। राजेश दया, महिमा चुघ, अमित श्रीवास्तव, ऋषभ जैन और देवेंद्र माली सहित कई अन्य नाम भी दावेदारी में हैं। संजय भगतानी पूर्व पार्षद हैं और पार्टी में वापसी के बाद फिर टिकट की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान पार्षद नेहा कुमावत भी दोबारा मैदान में उतरना चाहती हैं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की बहू हितांशी शर्मा ने भी दूसरी बार टिकट की दावेदारी की है।