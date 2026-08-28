Jaipur Nikay Chunav : रक्षाबंधन पर AAP की दूसरी सूची जारी, 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, देखें लिस्ट

Jaipur Nikay Chunav : राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और सभी अन्य पार्टियों ने कमर कस ली है। नगर निकाय चुनाव का लेकर सभी पार्टियां गंभीर हैं। पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी और दिग्गज पार्टियों को पछाड़कर उम्मीदवारों की सूची जारी करने में बाजी मार ली है। आम आदमी पार्टी ने आज रक्षाबंधन के दिन जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। जिसमें 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस पूर्व गुरुवार को भी 11 वार्डों के उम्मीदवारों की सूची जारी की थी।