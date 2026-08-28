जयपुर के 150 वार्ड में 50 महिला आरक्षित, पुरुष नेता पत्नी को टिकट दिलाने की कर रहे कवायद

कई वार्डों में महिला कार्यकर्ता लंबे समय से सक्रिय हैं। उन्होंने जनसंपर्क बढ़ाया, स्थानीय समस्याओं को उठाया और पार्टी कार्यक्रमों में भागीदारी की। लेकिन कई वार्डों में पुरुष नेताओं ने अपनी पत्नी को टिकट दिलाने की कवायद शुरू कर दी है। कई महिला दावेदारों का कहना है कि उन्होंने पिछले पांच साल में लगातार वार्ड में काम किया है और जनता के बीच अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में सिर्फ राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के आधार पर टिकट दिया गया तो उनकी मेहनत और सक्रियता को नजरअंदाज किया जाएगा। अब टिकट वितरण में पार्टी नेतृत्व किसे प्राथमिकता देता है, इस पर सभी की नजर है।