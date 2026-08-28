Rajasthan School : जालोर में सरकारी मदद का नहीं किया इंतजार, ग्रामीणों ने बनाया टीनशेड का स्कूल, पेश की मिसाल

सारब बेरा में वर्ष 1999 तक राजीव गांधी पाठशाला संचालित होती थी, जो बाद में बंद हो गई। पिछले सत्र में यहां फिर विद्यालय स्वीकृत हुआ। पुराने भवन में तीन कक्षा-कक्ष और एक स्टाफ कक्ष था, लेकिन भवन जर्जर होने के कारण उसे गिराने के आदेश हुए। भवन हटने के बाद बच्चों के सामने पढ़ाई के लिए जगह की समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने और नए भवन के निर्माण का इंतजार करने के बजाय खुद ही पहल की। करीब 1.40 लाख रुपए खर्च कर टीनशेड का निर्माण करवाया गया। इसमें एक कक्ष भी तैयार किया गया है।