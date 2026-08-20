जालोर के 91 साल पुराने ऐतिहासिक हॉस्टल को आखिरकार मिला अपना हक, ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई

साल 2022 में अतिक्रमण का विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों ने अतिक्रमण की नीयत से घुसे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं, तत्कालीन प्रिंसिपल विक्रम सिंह चारण की ओर से ताला और मीटर चोरी का प्रकरण भी दर्ज कराया गया। इस पूरे प्रकरण में ग्रामीण, विद्यालय प्रशासन और विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। करीब आठ घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद तत्कालीन जसवंतपुरा थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।